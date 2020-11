Sport Kort: Dortmund zonder Mats Hummels in Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Dortmund zonder Hummels in Champions League

16:10 uur Borussia Dortmund gaat zonder Mats Hummels naar België voor het duel met Club Brugge in de Champions League. De Duitse verdediger liep zaterdag tegen Arminia Bielefeld in de slotfase een spierblessure op nadat hij beide doelpunten van Dortmund had gemaakt (0-2).

„We hopen dat Mats zaterdag tegen Bayern München weer kan meedoen, maar hij ontbreekt helaas tegen Club Brugge”, zei trainer Lucien Favre. De nummers 1 en 2 van de Bundesliga treffen elkaar zaterdag in Dortmund. Beide clubs hebben na zes duels 15 punten.

Hummels deed tegen Arminia Bielefeld wat normaal gesproken Erling Haaland meestal doet voor Dortmund: scoren. De Noorse spits ontbrak echter vanwege knieklachten. Favre weet niet of zijn topschutter tegen de Belgische kampioen weer kan meedoen.

Voetbal: Kondogbia met speciale regeling naar Atlético Madrid

14:30 uur De transfermarkt is dicht, maar Atlético Madrid heeft zich toch kunnen versterken met Geoffrey Kondogbia. De Franse middenvelder komt voor naar verluidt zo’n 11 miljoen euro over van Valencia en ondertekende een contract tot de zomer van 2024 in de Spaanse hoofdstad. De 27-jarige Kondogbia was bezig aan zijn vierde seizoen bij Valencia.

Atlético kon buiten de transferperiode zaken doen dankzij een speciale regeling in Spanje. De Madrileense club raakte vorige maand vlak voor het sluiten van de transfermarkt Thomas Partey kwijt. Arsenal betaalde de gelimiteerde afkoopsom van 50 miljoen euro voor de Ghanese middenvelder. In de regels van La Liga staat dat een club die afscheid moet nemen van een speler waarvoor de contractueel vastgestelde transfersom wordt betaald, binnen een maand een vervanger mag halen, ook als de transfermarkt is gesloten. Die vervanger moet dan wel al in Spanje spelen of geen contract meer hebben.

Atletiek: Streep door halve marathon van Egmond

13:26 uur De halve marathon van Egmond, traditioneel de eerste hardloopklassieker van het jaar, gaat in 2021 niet door. Organisator Le Champion acht het gezien de huidige situatie met het coronavirus niet realistisch en verantwoord de wedstrijd te organiseren. De Halve van Egmond stond gepland voor 10 januari.

Hetzelfde geldt voor alle andere evenementen die Le Champion tot 1 maart op de kalender had staan. Ook daar gaat een streep door. Het betreft de Midwinterduinloop, de Egmond-Pier-Egmond strandrace, de Egmond Wandel Marathon, de Groet uit Schoorl Run en de Zandvoort Light Walk.

„Fysieke evenementen met duizenden deelnemers zien wij in januari en februari niet gebeuren. Het is ook niet fair richting de deelnemers om nu de inschrijving te openen. Daarvoor is de situatie op dit moment veel te onzeker”, licht directeur Ron van der Jagt toe. „Een bijzonder moeilijk besluit, maat ook een weloverwogen keuze. De gezondheid van mensen is ons hoogste doel.”

Voetbal: Paris Saint-Germain mist ook Mbappé tegen Leipzig

09.54 uur: Paris Saint-Germain moet het woensdag in de Champions League ook doen zonder Kylian Mbappé. De Franse aanvaller heeft een hamstringblessure en reist niet mee naar Duitsland voor het duel met RB Leipzig. Trainer Thomas Tuchel kan ook niet beschikken over de al wat langer afwezige aanvallers Neymar en Mauro Icardi.

Mbappé moest zich zaterdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Nantes (0-3) een kwartier voor tijd laten wisselen vanwege klachten. De 21-jarige aanvaller had vanaf de strafschopstip zijn zevende treffer van dit seizoen in de Franse competitie gemaakt.

Tuchel mist naast het aanvallende trio Mbappé, Neymar en Icardi ook de middenvelders Marco Verratti en Julian Draxler. De trainer van de Franse kampioen hoopt dat al die spelers na de komende interlandperiode weer hersteld zijn.

De Nederlandse jeugdinternational Mitchel Bakker maakt wel deel uit van de selectie van 22 man. De 20-jarige linksback fungeerde in de vorige twee wedstrijden in de Champions League als invaller. PSG, de verliezend finalist van afgelopen seizoen, verloor van Manchester United (1-2) en won daarna dankzij twee doelpunten van Moise Kean bij Basaksehir (0-2).

Judo: Britse ploeg mijdt EK in Praag vanwege coronavirus

08.00 uur: De judoka’s uit Groot-Brittannië ontbreken over drie weken bij de Europese kampioenschappen in Praag. De Britse bond heeft besloten het toernooi in de Tsjechische hoofdstad te mijden vanwege het coronavirus. De risico’s zijn volgens de bond te groot, zeker in Tsjechië waar het aantal besmettingen hard oploopt.

Het was de bedoeling dat achttien Britse judoka’s van 19 tot en met 21 november zouden meedoen aan de EK. Het evenement in Praag werd dit jaar al een paar keer uitgesteld. In eerste instantie zouden de Europese kampioenschappen van 30 april tot en met 3 mei worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie schoof het evenement eerst op naar juni en later naar november.

De Nederlandse judobond JBN heeft nog geen beslissing genomen over deelname aan de EK. Het bestuur wacht eerst de diverse coronaprotocollen van de Europese federatie af. De JBN selecteerde wel alvast zestien judoka’s. Zij mogen zelf bepalen of ze willen meedoen.

Kim Polling, viervoudig Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram, besloot vorige week al om de EK over te slaan. Polling kreeg maandag bovendien het bericht dat ze positief heeft getest op corona. „Gelukkig heb ik alleen lichte klachten, dus ik kan gewoon (thuis) door blijven trainen.” De 29-jarige judoka had al voor haar positieve test besloten niet naar Praag te gaan. „De enige reden om mee te doen, is dat ik een vijfde Europese titel wil winnen”, aldus Polling. „Maar hoeveel is die titel waard als judoka’s/landen niet eens mee kunnen doen vanwege Covid-19? Dus uiteindelijk was de keuze snel gemaakt: die vijfde titel komt er wel, alleen niet dit jaar.”