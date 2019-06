Verstappen crasht tijdens tweede vrije training

Bij de eerste vrije training zette Verstappen een vijfde tijd neer, achter de bolides van Mercedes en Ferrari. Tijdens de tweede vrije training op de Red Bull Ring ging het niet veel beter voor de Nederlander.

Sterker nog, Verstappen vloog uit de bocht en raakte van het circuit. De Nederlander mistte de bocht op hoge snelheid, spinde en ramde hard in de rubberen banden. Vooral de achterkant van zijn auto heeft flinke schade opgelopen.

Verstappen zelf stapte zonder schade uit zijn wagen, maar mist door zijn crash behoorlijk wat tijd om het circuit verder te verkennen. Er stond nog zo’n 50 minuten op de klok.

Niet veel later verloor Valtteri Bottas ook de controle over zijn auto. In bocht zes schoot de Finse coureur van Mercedes hard rechtdoor, gleed door het grind en knalde frontaal op banden. Net zoals Verstappen kwam Bottas ongeschonden uit de strijd.

Na de crashes van Verstappen en Bottas werd de rode vlag, net zoals bij de eerste vrije training, uit de kast gehaald.