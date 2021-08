Teleurgestelde Ronald Koeman haalt uit naar Ilaix Moriba: ’Geld is niet alles’

De 18-jarige middenvelder brak vorig seizoen door in de hoofdmacht van de Catalanen. Koeman deed in veertien wedstrijden een beroep op de jonge voetballer, maar het ziet er niet naar uit dat Moriba binnenkort weer binnen de lijnen wordt gebracht. Aangezien de jeugdinternational van Spanje zijn aflopende contract niet wil verlengen, wordt hij voorlopig van het trainingsveld geweerd.

,,Ik heb twee of drie weken geleden met hem gesproken, meer als persoon dan als Barça-coach,” aldus de Nederlandse trainer vrijdag op de persconferentie. „Hij is 18, hij is jong, heeft de kans gehad om in het eerste elftal te spelen en is de toekomst van de club. Maar hij zit nu in een situatie waarin hij niet zal spelen. Mijn advies zou zijn dat geld niet alles is, maar wedstrijden spelen des te meer. De speler en zijn mensen denken daar anders over. De waarheid is dat ik teleurgesteld ben in hem en zijn zaakwaarnemer. Ik geloof meer in voetbal dan in geld.”

Moriba is de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met diverse Europese topclubs. Clubpresident Joan Laporta liet eerder weten dat de club zich niet zou laten afpersen door Moriba en zijn zaakwaarnemer.

,,Hij heeft nog een jaar te gaan en wil niet verlengen. Het is een situatie die we niet accepteren en we moeten handelen. Hij heeft kansen gekregen, maar de club staat boven iedereen. Ik vind het rot dat hij niet erkent wat we voor hem hebben gedaan. We laten hem niet gratis vertrekken,” zei Laporta eerder.