Supporters mogen kaartje voor EK voetbal teruggeven

De fans kunnen hun kaartje teruggeven en worden dan volledig gecompenseerd. Het EK is verplaatst naar volgend jaar zomer vanwege het coronavirus. De openingswedstrijd staat voor 11 juni uitgeschreven, de finale is op 11 juli.

Mogelijk weten fans nu al dat ze volgend jaar verhinderd zijn. Het zou ook kunnen dat supporters het geld nu goed kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis.

De UEFA onderzoekt of het EK in dezelfde twaalf speelsteden kan worden gehouden, met hetzelfde speelschema. De Johan Cruijff ArenA wil de drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal en een achtste finale graag weer toegewezen krijgen.

Fans van Borussia Dortmund kunnen geld terug krijgen. Ⓒ EPA

Borussia Dortmund

Fans van Borussia Dortmund kunnen, indien zij dat willen, een volledige compensatie krijgen voor de wedstrijden die ze door de coronacrisis gaan missen. De Duitse volksclub nam dat besluit na overleg met de diverse supportersgroepen.

Reeds aangeschafte dagtickets zullen worden terugbetaald, terwijl seizoenskaarthouders een bedrag terugkrijgen per wedstrijd die ze niet in het stadion kunnen bijwonen.

Steunen

De vaste aanhangers kunnen echter ook afzien van terugbetaling. Daarmee zouden ze hun club steunen in deze ook in financieel opzicht moeilijke tijden. Fans die geen geld terugvragen, krijgen ter compensatie een waardebon voor volgend seizoen of een shirtje van de club.

Volgens Borussia Dortmund is de bereidheid onder de supporters groot om de financiële compensatie af te wijzen. "Hartelijk dank aan de vele fans die ons hebben laten weten dat ze afzien van hun recht op terugbetaling. Daar zijn we blij mee. En om eerlijk te zijn, het helpt."

De Bundesliga ligt sinds medio maart stil vanwege de coronapandemie. Als de competitie dit seizoen nog wordt hervat, zal dat waarschijnlijk achter gesloten deuren gebeuren. De derby tegen Schalke 04 en de kraker tegen titelverdediger Bayern München waren in Dortmund al uitverkocht.