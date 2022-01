Cody Gakpo tekent nieuw contract bij PSV: ’Waardering terugbetalen’

De Eindhovenaren hebben het contract van de talentvolle speler opengebroken en verlengd tot en met medio 2026.D irecteur Voetbalzaken John de Jong laat weten dat PSV en Gakpo al langer in gesprek waren. „Wij zijn vroeg in dit seizoen met elkaar om tafel gegaan om over Cody’s ontwikkeling en waarde voor PSV te praten”, zegt De Jong.

„Zijn prestaties en status bij PSV en debuut in Oranje waren daar een directe aanleiding voor. De gesprekken brachten rust rond Cody’s positie tijdens deze transferperiode. We kunnen daardoor focus houden op het resultaat dat we dit seizoen voor ogen hebben. Cody blijft in Eindhoven om samen met PSV voor het kampioenschap te gaan.”

Gakpo stelde de fans van PSV na de verloren topper tegen Ajax afgelopen zondag al gerust door te stellen dat hij waarschijnlijk zou bijtekenen. „Ik heb dit seizoen een duidelijk doel voor ogen en dat is prijzen pakken met PSV”, zegt Gakpo op de clubwebsite. „Ik zal er alles aan doen om dat met het team, de club te bereiken. De waardering die ik hier voel is groot. Dat wil ik terugbetalen.”