Kerk redt diep in blessuretijd punt voor FC Utrecht

Bij FC Utrecht was iedereen erg opgelucht dat het in vele opzichten teleurstellende jaar 2020 voorbij was, maar 2021 begon ook niet erg voorspoedig voor de club uit de Domstad. FC Utrecht begon goed aan de wedstrijd, zette FC Groningen vast en kreeg via Ramselaar na een mooi passje van Gyrano Kerk de eerste grote kans. Maar FC Groningen is een lepe ploeg en dat bewezen de mannen van trainer Danny Buijs ook in de Galgenwaard. Met twee goals in vijf minuten tijd trokken de gasten de wedstrijd naar zich toe. Bij beide goals was er een hoofdrol weggelegd voor Jørgen Strand Larsen, de boomlange Noorse spits.

Bij de 0-1 verzorgde Strand Larsen de voorzet op Patrick Joosten, die raak kopte, en de Noor tekende zelf voor de 0-2. De deceptie was groot bij FC Utrecht, dat een inhaalslag moet gaan maken om in de buurt te komen van de plekken die recht geven op Europees voetbal. Voor rust lukte het FC Utrecht nog de marge te verkleinen. Ramselaar knalde via het been van Ko Itakura raak (1-2).

Bij FC Utrecht was Willem Janssen teruggekeerd in de basis als vervanger van de geblesseerde Tommy St. Jago. Janssen droeg ook weer de aanvoerdersband. Op de spitspositie was er voor de eerste keer dit seizoen een basisplaats voor Adrian Dalmau. De spits was de laatste twee wedstrijden als invaller belangrijk geweest met de winnende goal tegen FC Emmen en de gelijkmaker tegen AZ.

Patrick Joosten opent de score namens FC Groningen. Ⓒ BSR Agency

Ook Eljero Elia had 2020 goed afgesloten met zijn eerste twee competitiegoals voor FC Utrecht, maar kon zich tegen FC Groningen niet positief onderscheiden. De aanvaller grossierde in balverlies en na 35 minuten was het einde oefening voor Elia, die zich geblesseerd moest laten vervangen. Mimoun Mahi kwam voor hem in het veld.

FC Utrecht was na rust nog nadrukkelijker de bovenliggende partij. FC Groningen kwam nauwelijks meer de eigen helft af en concentreerde zich op het vasthouden van de voorsprong. Dalmau (tweemaal), Django Warmerdam, Mahi en Van de Streek kregen de bal niet voorbij FC Groningen-doelman Sergio Padt.

FC Groningen leek een uiterst waardevolle zege te gaan boeken, waarmee de ploeg van Buijs over AZ heen zou springen naar de vijfde plaats en FC Utrecht op twaalf punten zou zetten. In de blessuretijd werd de negatieve voetbalopvatting van FC Groningen alsnog afgestraft en maakte FC Utrecht alsnog de verdiende gelijkmaker.

