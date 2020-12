Midtjylland pakt verdiend punt tegen b-elftal Liverpool

Midtjylland had vooraf misschien de hoop op een stunt tegen een uitgekleed elftal van Liverpool. Maar heel hoopval zag het er na een minuut spelen niet uit. Na dom balverlies in de opbouw kon Mohammed Salah - een van de weinige sterren die wel in actie kwam - de score openen. In een verder tamme eerste helft waren de Denen een keer echt gevaarlijk, maar Awer Mabil stuitte vanuit een lastige hoek op Caoimhin Kelleher.

Na de pauze ging Midtjylland nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Evander raakte al snel de lat, waarna in de rebound een omhaal van Sory Kaba het doel miste. Toch kregen de Denen hun verdiende treffer. Na een overtreding van Kelleher was het Alexander Scholz die vanaf elf meter binnenschoot. De Duitse Deen dacht een kwartier voor tijd zijn ploeg zelfs de zege te bezorgen, maar hij werd teruggevlagd vanwege buitenspel. Zodoende neemt Midtjylland met twee punten afscheid van zijn eerste deelname aan de Champions League.