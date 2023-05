Premium Het beste van De Telegraaf

Tranen van geluk bij Boston Celtics na sensationele NBA-zege

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Boston Celtics-ster Jayson Tatum. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Twee keer, hooguit drie keer knipperen met je ogen en de NBA-finale was een feit geweest. Maar drie seconden volstaan ook om de basketbalwereld op zijn kop te zetten, werd vannacht pijnlijk duidelijk in Miami. Boston Celtics forceerde in een buzzer beater de winnende punten, won dus met 104-103 van de Heat en dwong zo de allesbeslissende wedstrijd zeven af in de Eastern Conference-finale.