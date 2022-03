Nog geen Oranje-succes op Paralympics: snowboarders Vos en Bunschoten onderuit

Op de boardercross treden de atleten telkens met z’n vieren (of drieën in de kwartfinales) in de baan. Chris Vos lag in de halve finale direct na de start op de vierde plaats maar leverde vervolgens een formidabele race af, waardoor hij als nummer twee alsnog naar de finale ging. Daarin ging de Canadees Tyler Turner weer als snelste weg, lag Vos wederom vierde en besloot in een bocht in de aanval te gaan. Dat lef leek te worden beloond, maar hij haakte het board van zijn Amerikaanse opponent Mike Schultz en kwam ten val. Schultz werd tweede.

Voor zijn vriendin Lisa Bunschoten liep de finale uit op een complete deceptie. De Francaise Cecile Hernandez ging als snelste van start, achter haar kwamen Bunschoten en de Amerikaanse Brenna Huckaby in elkaars lijn en beide ten val. Daardoor kon de Canadese Lisa de Jong zonder problemen tweede worden. Huckaby zou de race hervatten en eindigde op de bronzen plek. De run was daarna nog ’under review’, maar de uitslag bleef zoals die was.