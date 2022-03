Zitskiërs veroveren eerste Nederlandse medailles op Paralympics

Na de afdaling bezette Kampschreur de derde plaats en stond De Langen vierde. In de slalom maakten de twee Nederlanders geen fout, hoewel Kampschreur bijna onderuit ging. Hij herstelde het vervolgens zó goed, dat hij met slechts 0.28 seconden zijn Noorse concurrent Jesper Pedersen voor moest laten gaan.

Floris Meijer eindigde de afdaling als vijfde, maar raakte bij de slalom vlak voor de finish uit balans en moest de strijd staken. Barbara van Bergen stond derde na de afdaling, maar ging op de slalom onderuit.

Niels de Langen Ⓒ REUTERS

Parasnowboarders Vos en Bunschoten onderuit

Eerder op de dag wist het snowboardkoppel Chris Vos en Lisa Bunschoten tijdens de spectaculaire boardercross geen medaille te bemachtigen. Beide Nederlanders gingen onderuit in de finale en werden vierde. Renske van Beek bleef steken in de kwartfinale.

Op de boardercross treden de atleten telkens met z’n vieren (of drieën in de kwartfinales) in de baan. Chris Vos lag in de halve finale direct na de start op de vierde plaats maar leverde vervolgens een formidabele race af, waardoor hij als nummer twee alsnog naar de finale ging. Daarin ging de Canadees Tyler Turner weer als snelste weg, lag Vos wederom vierde en besloot in een bocht in de aanval te gaan. Dat lef leek te worden beloond, maar hij haakte het board van zijn Amerikaanse opponent Mike Schultz en kwam ten val. Schultz werd tweede.

Lisa Bunschoten (blauw) met de Amerikaanse Brenna Huckaby. Ⓒ AFP

Voor zijn vriendin Lisa Bunschoten liep de finale uit op een complete deceptie. De Francaise Cecile Hernandez ging als snelste van start, achter haar kwamen Bunschoten en de Amerikaanse Brenna Huckaby in elkaars lijn en beide ten val. Daardoor kon de Canadese Lisa de Jong zonder problemen tweede worden. Huckaby zou de race hervatten en eindigde op de bronzen plek. De run was daarna nog ’under review’, maar de uitslag bleef zoals die was.