Lavreysen neemt revanche op Australische rivaal

22.42 uur: Harrie Lavreysen heeft bij de Champions League voor baanwielrenners na twee nederlagen revanche genomen op zijn Australische rivaal Matthew Richardson op de sprint. De regerend wereldkampioen verloor op Palma Mallorca en Berlijn in de finale van Richardson, maar zaterdag pakte hij in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de overwinning. Op het onderdeel keirin moest Lavreysen de zege wel aan Richardson laten en finishte als tweede.

Jeffrey Hoogland eindige op de keirin als vijfde. Op de sprint werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij de vrouwen strandden Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen op de sprint in de halve finales. Steffie van der Peet bleef steken in de eerste ronde.

Van der Peet was wel succesvol op het onderdeel keirin. In de finale versloeg ze onder meer haar landgenotes Braspennincx en Hetty van de Wouw, die als vijfde en zesde eindigde.

Matthijs Büchli finishte op de afvalkoers als vierde. Op het onderdeel scratch eindigde Büchli als zesde, Roy Eefting werd zevende.

Menner Chardon tweede in wereldbeker vierspan

22.14 uur: Menner IJsbrand Chardon is in de Zweedse hoofdstad Stockholm tweede geworden in de wereldbekerwedstrijd voor vierspannen. Chardon verzamelde hiermee zeven punten voor het klassement en staat na vier van de acht kwalificatiewedstrijden met 24 punten tweede in de tussenstand.

Chardon had zich door goede resultaten in Lyon en Maastricht eerder al voor de wereldbekerfinale geplaatst. Hij kon zich het daarom permitteren een nieuw paard mee te nemen naar Stockholm.

De Australiër Boyd Exell won de wedstrijd in Stockholm.

Canadese tennissers naar eindstrijd Daviscup Finals

21.48 uur: De Canadese tennissers hebben zich geplaatst voor de eindstrijd van de Daviscup Finals. Ze waren in de halve finales in Malaga te sterk voor Italië. Felix Auger-Aliassime en Vasek Pospisil haalden in het dubbelspel het winnende punt binnen door de Italianen Matteo Berrettini en Fabio Fognini met 7-6 (2) 7-5 te verslaan.

Na het enkelspel was de stand in evenwicht. De Italiaan Lorenzo Sonego won de eerste wedstrijd met 7-6 (4) 6-7 (5) 6-4 van Denis Shapovalov. Auger-Aliassime trok de stand gelijk door Lorenzo Musetti met 6-3 6-4 te verslaan en zorgde daarna aan de zijde van Pospisil voor het Canadese succes.

In de finale neemt Canada het zondag op tegen Australië, dat in de kwartfinales te sterk was voor Nederland. De Canadezen staan voor de tweede keer in de finale. De Australiërs waren 28 keer succesvol in de landenwedstrijd.

FC Porto rouwt om overleden topschutter aller tijden Fernando Gomes

19.48 uur: Voormalig Portugees international Fernando Gomes is op 66-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn voormalige club Porto laten weten. De aanvaller maakte 355 doelpunten in 452 wedstrijden voor Porto. In 1987 won Porto met Gomes in de gelederen de toenmalige Europa Cup 1.

Verder won Gomes twee keer de Gouden Schoen, in 1983 en 1985. Hij speelde ook nog in Spanje, bij Gijon, en in de Portugese hoofdstad bij Sporting Lissabon. Verder speelde Gomes 47 keer voor zijn land. „Hij was een synoniem voor klasse, doelpunten en stijl”, zo liet de Portugese voetbalbond weten.

Gomes was al drie jaar ziek. Hij leed aan kanker.

Fransman Bergère verovert wereldtitel triatlon

17.56 uur: De Franse triatleet Léo Bergère heeft in Abu Dhabi de wereldtitel veroverd. Dat deed de regerend Europees kampioen door de laatste manche van de WK-series te winnen. Dankzij die overwinning passeerde hij de Brit Alex Yee en de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde in het klassement. In Abu Dhabi waren dubbele punten te verdienen.

Bergère leidde in de wedstrijd over de olympische afstand (1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen) van start tot finish. Met zijn eindtijd van 1 uur, 44 minuten en 14 seconden bleef hij de Amerikaan Morgan Pearson 11 tellen voor. De Belg Jelle Geens werd derde. Yee werd vierde en kwam daarmee net tekort voor de wereldtitel.

De tegenwoordig voor Nederland uitkomende Zuid-Afrikaan Richard Murray werd 21e in Abu Dhabi.

Lakers luisteren rentree James op met eerste uitzege van seizoen

08.24 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de terugkeer van LeBron James opgeluisterd met de eerste zege van het seizoen in een uitwedstrijd. San Antonio Spurs werd met 105-94 verslagen. Voor de Spurs was het al de zevende nederlaag op een rij.

De van een blessure terugkerende James nam in het AT&T Center 21 punten voor zijn rekening. Alleen Anthony Davis was met 25 punten trefzekerder. Namens de thuisploeg kwam niemand aan 20 punten of meer.

„Het voelde goed om terug te keren op het veld en de winst te pakken met mijn jongens. Ik ben blij met mijn aandeel in de overwinning”, zei de 37-jarige James. „Ik heb de afgelopen weken bijna 24/7 behandelingen gekregen om terug te keren op de vloer. Ik miste nog een beetje ritme en timing bij mijn passes, maar de komende wedstrijden zal het een stuk beter gaan.”

De Lakers, die halverwege al met 59-41 aan de leiding gingen, hadden de eerste zes uitduels verloren. De ploeg van James staat dertiende in de Eastern Conference. De Spurs staan nog een plekje lager.

In 2020 werden de Lakers nog kampioen in de NBA. Miami Heat werd twee jaar geleden in de finale verslagen.