Sport Kort: FC Porto rouwt om overleden topschutter aller tijden Fernando Gomes

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Porto rouwt om overleden topschutter aller tijden Fernando Gomes

19.48 uur: Voormalig Portugees international Fernando Gomes is op 66-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn voormalige club Porto laten weten. De aanvaller maakte 355 doelpunten in 452 wedstrijden voor Porto. In 1987 won Porto met Gomes in de gelederen de toenmalige Europa Cup 1.

Verder won Gomes twee keer de Gouden Schoen, in 1983 en 1985. Hij speelde ook nog in Spanje, bij Gijon, en in de Portugese hoofdstad bij Sporting Lissabon. Verder speelde Gomes 47 keer voor zijn land. „Hij was een synoniem voor klasse, doelpunten en stijl”, zo liet de Portugese voetbalbond weten.

Gomes was al drie jaar ziek. Hij leed aan kanker.

Fransman Bergère verovert wereldtitel triatlon

17.56 uur: De Franse triatleet Léo Bergère heeft in Abu Dhabi de wereldtitel veroverd. Dat deed de regerend Europees kampioen door de laatste manche van de WK-series te winnen. Dankzij die overwinning passeerde hij de Brit Alex Yee en de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde in het klassement. In Abu Dhabi waren dubbele punten te verdienen.

Bergère leidde in de wedstrijd over de olympische afstand (1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen) van start tot finish. Met zijn eindtijd van 1 uur, 44 minuten en 14 seconden bleef hij de Amerikaan Morgan Pearson 11 tellen voor. De Belg Jelle Geens werd derde. Yee werd vierde en kwam daarmee net tekort voor de wereldtitel.

De tegenwoordig voor Nederland uitkomende Zuid-Afrikaan Richard Murray werd 21e in Abu Dhabi.

Lakers luisteren rentree James op met eerste uitzege van seizoen

08.24 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de terugkeer van LeBron James opgeluisterd met de eerste zege van het seizoen in een uitwedstrijd. San Antonio Spurs werd met 105-94 verslagen. Voor de Spurs was het al de zevende nederlaag op een rij.

De van een blessure terugkerende James nam in het AT&T Center 21 punten voor zijn rekening. Alleen Anthony Davis was met 25 punten trefzekerder. Namens de thuisploeg kwam niemand aan 20 punten of meer.

„Het voelde goed om terug te keren op het veld en de winst te pakken met mijn jongens. Ik ben blij met mijn aandeel in de overwinning”, zei de 37-jarige James. „Ik heb de afgelopen weken bijna 24/7 behandelingen gekregen om terug te keren op de vloer. Ik miste nog een beetje ritme en timing bij mijn passes, maar de komende wedstrijden zal het een stuk beter gaan.”

De Lakers, die halverwege al met 59-41 aan de leiding gingen, hadden de eerste zes uitduels verloren. De ploeg van James staat dertiende in de Eastern Conference. De Spurs staan nog een plekje lager.

In 2020 werden de Lakers nog kampioen in de NBA. Miami Heat werd twee jaar geleden in de finale verslagen.