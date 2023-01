Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Eindhoven verslaat FC Den Bosch en stijgt naar derde plaats

22.02 uur: FC Eindhoven is in de eerste divisie naar de derde plaats gestegen. Het elftal van trainer Rob Penders won de Brabantse derby tegen FC Den Bosch met 4-1.

Evan Rottier, Naoufal Bannis en Charles-Andreas Brym maakten de eerste drie doelpunten voor FC Eindhoven. Voor alle drie de aanvallers betekende het hun zesde doelpunt dit seizoen in de competitie. In blessuretijd scoorde ook de Franse invaller Lamine Diaby nog.

FC Eindhoven passeerde MVV Maastricht en Almere City FC en heeft na twintig duels 36 punten. Koploper PEC Zwolle en nummer 2 Heracles Almelo hebben allebei 44 punten. Zwolle speelde een duel minder dan Heracles en Eindhoven. De nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

FC Dordrecht won bij Jong FC Utrecht en schoot daarmee op naar de zestiende plek op de ranglijst. TOP Oss verloor van Jong AZ (1-3) en blijft voorlaatste.

Volleybalsters Eurosped om financiële problemen uit Eredivisie

19.35 uur: De volleybalsters van Team Eurosped hebben zich per direct terugtrokken uit de Eredivisie. De club uit Vroomshoop kon niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. Team Eurosped noemt verminderde sponsorinkomsten, corona, inflatie en gestegen kosten van transport als grootste oorzaken van de problemen.

De speelsters van Team Eurosped hebben tot 1 februari de tijd om een nieuwe club te vinden. De ploeg stond achtste in de Eredivisie en zou woensdag een bekerduel spelen tegen ARBO Rotterdam Fast. Ook die wedstrijd gaat niet meer door. ARBO Rotterdam Fast plaatst zich nu automatisch voor de kwartfinales.

Volleybalbond Nevobo meldt dat alle resultaten van Eurosped in de competitie komen te vervallen. „Eurosped heeft ons de afgelopen dagen geïnformeerd over de ontwikkelingen. Wij betreuren het zeer dat een organisatie die zo lang onderdeel is geweest van het Nederlandse topvolleybal, en vele successen heeft geboekt, zich nu moet terugtrekken”, zegt Guido Davio, algemeen directeur van de bond. „De Nevobo onderzoekt of er een optimalisatie in de planning van het resterende programma van de reguliere competitie doorgevoerd kan worden. Hierover zal in dat geval afstemming zijn met de betreffende clubs.”

Juventus ziet Pogba en Vlahovic steeds fitter worden

18.35 uur: Paul Pogba traint steeds intensiever mee met Juventus. De club uit Turijn meldt nog niet wanneer de middenvelder weer kan spelen, maar volgens Italiaanse media is het de bedoeling dat de de Fransman er halverwege februari in de tussenronde van de Europa League tegen FC Nantes weer bij is.

Pogba hervatte vorige week de training bij Juventus. De middenvelder kwam nog niet in actie voor Juventus sinds hij in de zomer terugkeerde na zes jaar voor Manchester United te hebben gevoetbald. Hij moest zich in september aan zijn knie laten opereren en miste daardoor met Frankrijk het WK in Qatar.

Ook Dusan Vlahovic traint weer mee met Juventus. De spits is op de weg terug na een liesblessure.

Gözübüyük leidt topper tussen Feyenoord en Ajax

18.23 uur: De topper in de Eredivisie tussen Feyenoord en Ajax staat zondag onder leiding van Serdar Gözübüyük. De scheidsrechter krijgt in De Kuip ondersteuning van grensrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde official en Pol van Boekel de videoscheidsrechter, meldt de KNVB maandag.

De Klassieker in Rotterdam begint om 14.30 uur. Koploper Feyenoord begint de ontmoeting met de rivaal uit Amsterdam met een voorsprong van 5 punten.

Van Boekel is een dag voor de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax zelf de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen PSV en Vitesse.

De Ligt sluit aan bij groepstraining Bayern München

16.31 uur: Matthijs de Ligt heeft maandag deelgenomen aan een gedeelte van de groepstraining van Bayern München. De Oranje-international liep onlangs een enkelblessure op.

De Ligt miste door de kwetsuur de oefenwedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Red Bull Salzburg. Het duel op het trainingscomplex van Bayern eindigde in 4-4.

Leroy Sané, een van de doelpuntenmakers tegen Salzburg, ontbrak maandag vanwege ziekte. De langdurig geblesseerden Sadio Mané, Manuel Neuer, Lucas Hernández, Bouna Sarr en Noussair Mazraoui waren evenmin aanwezig.

De ploeg van trainer Julian Nagelsmann hervat de competitie vrijdag tegen RB Leipzig. Bayern is na vijftien duels koploper en heeft 4 punten voorsprong op eerste achtervolger SC Freiburg en 6 punten op Leipzig.

Mexicaanse boot met zeilster Bes staakt eerste etappe Ocean Race

13.47 uur: De boot Viva México met aan boord de Nederlandse zeilster Annemieke Bes heeft de eerste etappe van The Ocean Race moeten staken vanwege een beschadigd grootzeil. De boot was onderweg in de eerste etappe van Alicante naar Kaapverdië, de eilandengroep voor de kust van Afrika.

De schipper van Viva México nam maandagochtend contact op met de raceleiding om te zeggen dat zijn boot de etappe staakt. „We stoppen met racen vanwege een gescheurd grootzeil dat niet te herstellen is”, liet Erik Brockmann weten. „We zoeken een veilige haven in Almería en gaan alle opties onderzoeken. De bemanning is veilig.”

De boot lag tegen het middaguur ongeveer 25 zeemijl (45 kilometer) van Almería. Het Mexicaanse team komt uit in de VO65-klasse. De vijf boten in die klasse, waaronder die van het Nederlandse Team JAJO met schipper Jelmer van Beek, doen alleen aan de drie ’Europese’ etappes mee. De zes boten in de zogeheten Imoca-klasse zeilen de hele wereld over.

Wedstrijd Jong PSV - VVV afgelast vanwege onbespeelbaar veld

13.06 uur: De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong PSV en VVV-Venlo gaat maandagavond niet door. Vanwege de vele regenval in de afgelopen dagen is het veld van sportcomplex De Herdgang in Eindhoven, waar Jong PSV de thuiswedstrijden afwerkt, onbespeelbaar geworden.

De KNVB heeft besloten het duel te verplaatsen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. VVV staat in de Keuken Kampioen Divisie op de zesde plaats, Jong PSV neemt plek dertien in.

Maandagavond staan nog drie wedstrijden in de eerste divisie op het programma: FC Eindhoven - FC Den Bosch, Jong FC Utrecht - FC Dordrecht en TOP Oss - Jong AZ. Die gaan vooralsnog wel door.

Aanklager wil Tannane drie wedstrijden aan de kant hebben

12:12 uur De aanklager betaald voetbal heeft NEC-speler Oussama Tannane een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De Marokkaanse middenvelder werd zondag in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0) al na ruim 20 minuten met rood van het veld gestuurd, omdat hij in een duel met Kacper Kozlowski een slaande beweging had gemaakt.

Tannane en NEC hebben tot 14.00 uur de tijd om te reageren op het schikkingsvoorstel. Als ze het voorstel afwijzen, gaat de tuchtcommissie zich over de zaak buigen.

Ajax-verdediger Devyne Rensch kreeg een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing. Rensch werd zaterdag tegen FC Twente (0-0) van het veld gestuurd omdat hij de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel neerhaalde. Rensch raakte bij die actie zelf geblesseerd en verliet het veld op een brancard. De verdediger mist zondag de Klassieker in Rotterdam. Ajax wil dan voorkomen dat Feyenoord een voorsprong van 8 punten neemt aan kop van de Eredivisie.

De Turkse middenvelder Dogan Erdogan van Fortuna Sittard kreeg een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Erdogan moest zondag tegen PSV met rood van het veld. Fortuna gaf met tien spelers een voorsprong uit handen, maar kwam diep in de blessuretijd alsnog op gelijke hoogte: 2-2. Voor Erdogan was het al zijn tweede rode kaart dit seizoen.

Froome keert na 14 jaar terug in Afrika

10:04 uur Voor het eerst sinds 2009 gaat viervoudig Tourwinnaar Chris Froome in Afrika koersen. De 37-jarige Brit, geboren in Kenia, doet volgende maand mee aan de Ronde van Rwanda.

„Voor het eerst in lange tijd ga ik naar Afrika, daar kijk ik naar uit”, aldus Froome, die in 2009 enkele koersen in Zuid-Afrika reed. „Het wordt een nieuwe ervaring. Ik ben nog nooit in Rwanda geweest.” Rwanda mag in 2025 als eerste Afrikaanse land de WK wielrennen organiseren.

De Britse kopman van de ploeg Israel - Premier Tech is nu in Australië, waar hij zijn seizoen begint in de Tour Down Under. Zijn ploeg raakte afgelopen jaar de licentie voor de World Tour kwijt. Israel - Premier Tech is daarom niet meer automatisch verzekerd van deelname aan alle grote wedstrijden. Voor de Tour de France kreeg de Israëlische equipe wel al een wildcard.

Froome, winnaar van de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017, heeft de laatste jaren mede vanwege de nodige blessures weinig aansprekende resultaten meer geboekt. Hij moest de laatste editie van de Ronde van Frankrijk enkele dagen voor de finish in Parijs verlaten vanwege een coronabesmetting. De Ronde van Spanje reed Froome wel uit, maar zonder rol van betekenis te spelen.

FC Twente vervangt grasmat in De Grolsch Veste

10:14 uur FC Twente treedt komende zondag tegen FC Utrecht aan op een nieuwe grasmat. De nummer 5 van de Eredivisie vervangt deze week de graszoden in De Grolsch Veste.

„Door de regenval in combinatie met de laatste twee thuisduels is het veld erg beschadigd”, verklaarde de club. „Het verouderde drainagesysteem voert niet voldoende water af als er zoveel regen valt als de afgelopen weken. Gezien het aantal thuiswedstrijden voor de komende maand is de beslissing genomen om de grasmat te vervangen.”

Twente is van plan om volgend jaar het gehele veld te renoveren, inclusief de drainage.

De ploeg van trainer Ron Jans heeft na het duel met FC Utrecht thuiswedstrijden tegen Feyenoord, Ajax (KNVB-beker) en FC Volendam op het programma staan.

James als tweede basketballer door grens van 38.000 punten in NBA

07:40 uur De nu 75-jarige Abdul-Jabbar maakte 38.387 punten in de Amerikaanse topcompetitie. James staat nu in zijn twintigste seizoen op 38.024 punten. De viervoudig NBA-kampioen speelde tegen de ’Sixers’ zijn 1399e wedstrijd in de reguliere competitie, Abdul-Jabbar kwam tot 1560 duels. James is al de topscorer aller tijden van de play-offs met 7631 punten.

De vedette van de Lakers gooide tegen Philadelphia 76ers in totaal 35 punten bij elkaar en gaf ook nog eens 10 assists. Het bleek echter niet genoeg om de 24e nederlaag van het seizoen te voorkomen. Bij de tegenstander blonk Joel Embiid uit met 35 punten en 11 rebounds.

LA Lakers won dit seizoen pas negentien wedstrijden en staat op de dertiende plaats in het westen.