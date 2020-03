FC Groningen accepteert ’vuurwerkstraf’ niet

Wegens het afsteken van vuurwerk door supporters wil de aanklager dat bij het duel met SC Heerenveen een deel van het stadion leeg blijft. Ook kreeg Groningen een boete van 17.500 euro. Het stoort de club vooral dat er met deze sancties ook onschuldige fans worden gestraft.

Groningen ontkent niet dat er vuurwerk is afgestoken. „Maar wij zijn van mening dat we voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende maatregelen hebben genomen om incidenten te voorkomen, bijvoorbeeld door verantwoordelijken te identificeren en uiteindelijk ook te sanctioneren. FC Groningen meent dan ook dat supporters die part noch deel hadden aan het afsteken van vuurwerk - maar wel hadden plaatsgenomen in het betreffende vak - niet opnieuw gestraft mogen worden voor het gedrag van de daadwerkelijke daders.”