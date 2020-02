Blunder Padt helpt VVV aan de winst in Groningen

In de eerste helft kreeg Groningen de nodige kansen, maar de ploeg van coach Danny Buijs wist niet te scoren. Aan de andere kant was aanvaller Oussama Darfalou gevaarlijk. Ook na rust had de thuisploeg een veldoverwicht, maar VVV hield stand en sloeg in de slotfase zelf toe. Doelman Sergio Padt schatte een hoge bal niet goed in, Darfalou kwam boven hem uit en kopte de bal in het verlaten doel: 0-1.

VVV speelde na de winterstop gelijk tegen PSV (1-1), FC Utrecht (1-1) en SC Heerenveen (1-1) en won van RKC Waalwijk (2-1), Heracles Almelo (1-0) en nu dus ook van Groningen. Het elftal van trainer Hans de Koning is gestegen naar de veertiende plaats en heeft negen punten meer dan ADO Den Haag, dat op de zeventiende en voorlaatste plaats staat. Groningen had de laatste drie thuisduels gewonnen. Na het verlies tegen VVV blijft de club op de achtste plaats staan.

