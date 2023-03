Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lazio stunt vlak voor duel met AZ tegen Napoli

23.04 uur: Lazio begint dinsdag met een heerlijk gevoel aan de thuiswedstrijd tegen AZ in de Conference League. De club won de uitwedstrijd bij Napoli, de fiere koploper van de Serie A. Matías Vecino maakte in de 67e minuut het winnende doelpunt in Napels (1-0).

Trainer Pascal Jansen won vrijdag met AZ bij Vitesse (1-0). Hij moest lachen om de uitslag van het duel in Napels. „We hebben heerlijk geloot”, zei hij bij ESPN. „Winnen bij Napoli is niet veel clubs gegeven. Maar we gaan onze huid duur verkopen bij Lazio.”

Napoli leed pas de tweede competitienederlaag van dit seizoen. Lazio klom naar een voorlopige tweede plaats op de ranglijst, met een achterstand van 17 punten op de lijstaanvoerder uit Napels.

Dortmund verslaat Leipzig en is koploper van Bundesliga

22.36 uur: Borussia Dortmund staat minimaal voor een dag alleen aan kop in de Bundesliga. De club won de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (2-1). Borussia Dortmund heeft een voorsprong van 3 punten op Bayern München dat zaterdag op bezoek gaat bij VfB Stuttgart.

Marco Reus schoot Borussia Dortmund in de 21e minuut vanaf de strafschopstip op voorsprong. Emre Can tekende in de 39e minuut voor 2-0. RB Leipzig kwam niet verder meer dan een treffer van Emil Forsberg in de 74e minuut.

Donyell Malen ontbrak bij Borussia Dortmund. De aanvaller had te veel last van een enkelblessure.

Sergi Roberto blijft langer bij FC Barcelona

18.56 uur: Sergi Roberto heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Barcelona. Hij blijft tot aan het einde van het volgende seizoen voetballen voor de huidige koploper van La Liga.

De 31-jarige Roberto debuteerde in 2010 in het eerste elftal van Barcelona. Hij speelde al 339 duels voor de club waar hij verschillende jeugdelftallen doorliep. De Spanjaard speelt vaak als rechtsback, maar is ook inzetbaar als middenvelder.

Van de Ven verlengt contract bij VfL Wolfsburg

18.32 uur: Micky van de Ven heeft zijn toekomst verbonden aan VfL Wolfsburg. De 21-jarige verdediger heeft zijn contract met twee jaar verlengd en ligt nu tot medio 2027 vast bij zijn Duitse club.

Van de Ven maakte twee jaar geleden de overstap van FC Volendam naar Wolfsburg, waar hij dit seizoen basisspeler is. Van der Ven ontbreekt in de voorlopige selectie van de teruggekeerde bondscoach Ronald Koeman voor de komende interlands van Oranje in de EK-kwalificatie tegen Frankrijk en Gibraltar.

Van de Ven maakte wel deel uit van het voorlopige keurkorps van Oranje voor het WK. Uiteindelijk nam de vertrokken bondscoach Louis van Gaal hem eind vorig jaar niet mee naar Qatar.

Roberto Firmino vertrekt bij Liverpool

18.30 uur: Roberto Firmino vertrekt na dit seizoen bij Liverpool. De Braziliaanse international heeft dan acht jaar bij de club uit de Premier League gespeeld. In de Engelse media wordt Atletico Madrid, waar ook Memphis Depay speelt, als mogelijke nieuwe werkgever genoemd.

In 2015 nam Liverpool Firmino over van het Duitse Hoffenheim. Hij vormde jarenlang de aanval met Mohamed Salah en Sadio Mané in een periode dat Liverpool onder meer de Champions League en de nationale titel won. Mané vertrok vorig seizoen en komt nu uit voor Bayern München. Dit seizoen staat Firmino minder vaak dan in voorgaande jaren in de basis bij Liverpool, dat bezig is aan een tegenvallend seizoen. Bij de club spelen ook Virgil van Dijk en Cody Gakpo.

Choupo-Moting verlengt contract bij Bayern München

18.26 uur: Eric Maxim Choupo-Moting heeft zijn contract bij Bayern München met een jaar verlengd. De 33-jarige spits heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die aan het einde van het volgende seizoen afloopt.

De international van Kameroen is dit seizoen uitgegroeid tot de eerste spits van de kampioen van Duitsland, na het vertrek van Robert Lewandowski naar FC Barcelona. Hij maakte dit seizoen al negen competitietreffers en scoorde driemaal in de Champions League. Bayern München nam hem drie jaar geleden transfervrij over van Paris Saint-Germain.

Arsenal-aanvaller Jesus op de weg terug van knieblessure

16.46 uur: De Engelse koploper Arsenal hoopt binnen afzienbare tijd weer de beschikking te hebben over aanvaller Gabriel Jesus. De Braziliaan is op de weg terug van de knieblessure die hij tijdens het WK in Qatar opliep.

Jesus, die in december een operatie onderging, kan alweer aansluiten bij sommige onderdelen van de selectietraining. „Hij is niet dichtbij, maar hij is ook niet ver weg. De artsen hebben vertrouwen in hoe het herstel gaat”, verklaarde trainer Mikel Arteta een dag voor het competitieduel met Bournemouth.

De Spaanse coach waarschuwde wel dat Jesus zijn plaats in de basis niet zomaar terug zou krijgen als hij weer fit is. „Hij was fenomenaal voor zijn blessure. Maar straks moet hij weer zijn plek in het team verdienen, net als alle andere spelers.”

Jesus was goed voor vijf treffers en vijf assists sinds zijn overstap van Manchester City afgelopen zomer. Mede door zijn productie klom Arsenal voor de WK-pauze naar de eerste plaats in de Premier League. Inmiddels hebben de Londenaren een voorsprong van vijf punten op naaste belager Manchester City.

Paris Saint-Germain zonder Neymar tegen Bayern München

Neymar Ⓒ ANP/HH

15.01 uur: Paris Saint-Germain kan woensdag in de uitwedstrijd tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League niet beschikken over Neymar. De Braziliaanse spelmaker is niet op tijd fit, zei trainer Christophe Galtier vrijdag.

Neymar liep een kleine twee weken geleden, in de beginfase van de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Lille (4-3), een enkelblessure op en kwam daarna niet meer in actie. Paris Saint-Germain moet in Duitsland een nederlaag uit de eerste ontmoeting met Bayern van 1-0 zien weg te werken.

Vitesse-spelers Manhoef en Flamingo in voorselectie Jong Oranje

Million Manhoef en Ryan Flamingo Ⓒ Pro Shots

14.27 uur: Million Manhoef en Ryan Flamingo maken deel uit van de voorlopige selectie van Jong Oranje, dat eind maart oefenwedstrijden speelt tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen en Tsjechië. Voor beide spelers van Vitesse is dat een primeur.

De 21-jarige aanvaller Manhoef maakte dit seizoen in 22 competitiewedstrijden zes doelpunten voor Vitesse. Verdediger Ryan Flamingo, die 20 jaar is, brak dit jaar door en is ook een belangrijke waarde in het eerste elftal van de Arnhemmers.

Bondscoach Erwin van de Looi nam 26 spelers op in zijn voorlopige groep. Jong Oranje bereidt zich met de twee oefenwedstrijden voor op het EK van komende zomer in Georgië en Roemenië. Nederland neemt het in de groepsfase op tegen België, Portugal en Georgië.

„Tijdens het trainingskamp willen we de basis leggen voor een succesvol EK”, aldus Van de Looi, die vrijdag 17 maart zijn definitieve selectie bekendmaakt. Van de Looi neemt na het EK afscheid als bondscoach van Jong Oranje.

Shiffrin moet geduld hebben na vierde plaats op super-G

12.47 uur: Skiester Mikaela Shiffrin moet nog even wachten op het record van Ingemar Stenmark in de wereldbeker. De 27-jarige Amerikaanse eindigde vrijdag op de super-G in het Noorse Kvitfjell op de vierde plaats.

De Oostenrijke Cornelia Hütter legde in Noorwegen beslag op de eerste plek, voor de Italiaans Elena Curtoni en de Zwitserse Lara Gut-Behrami.

Met een zege zou Shiffrin het record van Stenmark hebben geëvenaard. De Zweedse legende kwam in de jaren 70 en 80 tot 86 wereldbekeroverwinningen. Shiffrin, die in januari het record bij de vrouwen van haar landgenote Lindsey Vonn (82) verbrak, staat momenteel op 85 zeges.

Shiffrin skiede in Noorwegen haar eerste wedstrijd sinds de WK van vorige maand in Frankrijk, waar ze goud won op de reuzenslalom. Het betekende haar zevende gouden medaille op een wereldkampioenschap.

Roglic van Jumbo-Visma maakt rentree in Tirreno

10.32 uur: Primoz Roglic maakt komende week zijn rentree in het wielerpeloton. De 33-jarige Sloveen is door de leiding van het team van Jumbo-Visma geselecteerd voor de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico, die maandag begint.

Roglic moest begin september opgeven in de Ronde van Spanje na een bizarre valpartij, vlak voor de finish van de zestiende etappe. Hij stond op dat moment op de tweede plaats in het algemeen klassement. Roglic moest als gevolg van zijn val de WK in Australië overslaan en onderging in het najaar een operatie om van aanhoudende schouderproblemen af te komen.

„Hij heeft hard gewerkt en is er klaar voor”, aldus ploegleider Merijn Zeeman over Roglic. „Meedoen aan wedstrijden is een volgende stap in de voorbereiding op zijn doelen dit seizoen. Hij start zonder druk of bepaalde verwachtingen.”

Naast Roglic doen namens Jumbo-Visma de Nederlanders Wilco Kelderman, Koen Bouwman en Dylan van Baarle, de Belgen Wout van Aert en Tiesj Benoot en de Hongaar Attila Valter mee aan de Tirreno-Adriatico.

Canadese bond bereikt financieel akkoord met voetbalsters

08.03 uur: De Canadese voetbalbond heeft een tijdelijke financiële overeenkomst bereikt met het nationale vrouwenteam. Het akkoord volgde drie dagen na het vertrek van voorzitter Nick Bontis, die besloot op te stappen na aanhoudende kritiek.

De Canadese voetbalsters waren ontevreden omdat ze zich ongelijk behandeld voelden in vergelijking met het nationale mannenteam. „Dit gaat over respect, dit gaat over waardigheid en dit gaat over het gelijk trekken van de competitieve omgeving in een wereld die fundamenteel ongelijk is”, zei Earl Cochrane, algemeen secretaris van de Canadese bond na het bereiken van het akkoord.

In de SheBelieves Cup deed Canada, regerend olympisch kampioen, onlangs mee onder protest. In de wedstrijd tegen de Verenigde Staten droegen de speelsters tijdens het spelen van de volksliederen paarse shirts met daarop de tekst Genoeg is genoeg.

Voormalig olympisch atleet Charmaine Crooks is inmiddels benoemd tot waarnemend voorzitter van de Canadese voetbalbond.

Golden State Warriors in NBA ruim langs Los Angels Clippers

08.00 uur: Golden State Warriors heeft in de NBA een ruime zege behaald op de Los Angeles Clippers. De titelverdediger was met 115-91 te sterk.

Jordan Poole speelde met 34 punten een hoofdrol bij de Warriors, die opnieuw speelden zonder Stephen Curry en Andrew Wiggins. De Warriors keken kort na rust tegen een achterstand van 12 punten aan, maar trokken het duel daarna naar zich toe. Poole maakte 22 van zijn 34 punten in het derde kwart.

Dallas Mavericks won met 133-126 van Philadelphia 76ers. Luka Doncic kwam tot 42 punten voor de Mavericks en Kyrie Irving tot 40.