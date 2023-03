Sport kort: Bonevacia en Boers soepel naar halve finales 400 meter EK indoor

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bonevacia en Boers soepel naar halve finales 400 meter EK indoor

09.00 uur: Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers hebben de series van de 400 meter goed doorstaan en zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter bij de EK indooratletiek in Istanbul.

Bonevacia eindigde in zijn heat als tweede in 46,87, goed voor een rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde, die vrijdagavond al wordt gelopen. De 33-jarige atleet moest alleen de Belg Julien Watrin voor zich dulden.

Boers liep in zijn serie ook naar de tweede plaats in een tijd van 46,72. De Nederlands indoorkampioen lag het grootste deel van de race aan de leiding, maar werd vlak voor de finish voorbijgelopen door de Spanjaard Iñaki Cañal.

Isaya Klein Ikkink, de derde Nederlandse deelnemer op de sprintafstand, werd in zijn heat derde in 46,74. Die klassering betekende geen directe doortocht naar de halve finales. Hij behoorde evenmin tot de twee atleten die op basis van hun tijd een plekje in de halve finales was gegund.

Canadese bond bereikt financieel akkoord met voetbalsters

08.03 uur: De Canadese voetbalbond heeft een tijdelijke financiële overeenkomst bereikt met het nationale vrouwenteam. Het akkoord volgde drie dagen na het vertrek van voorzitter Nick Bontis, die besloot op te stappen na aanhoudende kritiek.

De Canadese voetbalsters waren ontevreden omdat ze zich ongelijk behandeld voelden in vergelijking met het nationale mannenteam. „Dit gaat over respect, dit gaat over waardigheid en dit gaat over het gelijk trekken van de competitieve omgeving in een wereld die fundamenteel ongelijk is”, zei Earl Cochrane, algemeen secretaris van de Canadese bond na het bereiken van het akkoord.

In de SheBelieves Cup deed Canada, regerend olympisch kampioen, onlangs mee onder protest. In de wedstrijd tegen de Verenigde Staten droegen de speelsters tijdens het spelen van de volksliederen paarse shirts met daarop de tekst Genoeg is genoeg.

Voormalig olympisch atleet Charmaine Crooks is inmiddels benoemd tot waarnemend voorzitter van de Canadese voetbalbond.

Golden State Warriors in NBA ruim langs Los Angels Clippers

08.00 uur: Golden State Warriors heeft in de NBA een ruime zege behaald op de Los Angeles Clippers. De titelverdediger was met 115-91 te sterk.

Jordan Poole speelde met 34 punten een hoofdrol bij de Warriors, die opnieuw speelden zonder Stephen Curry en Andrew Wiggins. De Warriors keken kort na rust tegen een achterstand van 12 punten aan, maar trokken het duel daarna naar zich toe. Poole maakte 22 van zijn 34 punten in het derde kwart.

Dallas Mavericks won met 133-126 van Philadelphia 76ers. Luka Doncic kwam tot 42 punten voor de Mavericks en Kyrie Irving tot 40.