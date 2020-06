Coronacrisis dwarsboomt Dakar Rally voor tweevoudig winnaar De Rooy

„De coronacrisis komt hard binnen, zowel bij ons bedrijf als bij onze partners, en dwingt ons de plannen voor de nabije toekomst drastisch bij te stellen”, zegt De Rooy, die dit jaar vanwege een hernia niet kon meedoen aan ’Dakar’. „Onder normale omstandigheden hadden we gewoon met vijf trucks aan de start gestaan van de Dakar 2021. Maar de coronacrisis zorgt voor zoveel onzekerheid - niet alleen wat de evenementen betreft, ook zakelijk en financieel - dat we prioriteiten moeten stellen en beslissingen moeten nemen.”

De Rooy was in 2012 en 2016 de beste bij de trucks in de Dakar Rally. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Jan, die in 1987 zegevierde in ’Dakar’. De Iveco’s van Team De Rooy streden in de rally jarenlang met de Russische Kamaz-trucks om de winst.

Vader en zoon De Rooy beheren een transportbedrijf. Als gevolg van de financiële crisis die de coronapandemie met zich meebrengt, schroeft het bedrijf de sponsoring aan het rallyteam terug. Drie trucks moeten daarom worden verkocht.

„Twee nieuwe Powerstars houden we zelf”, zegt De Rooy. „Die komen beschikbaar voor huur of lease, zoals de afgelopen jaren ook al het geval was. Daarmee kan Team De Rooy in afgeslankte vorm meedoen aan rally’s. We zijn daarover in gesprek met een aantal coureurs. Door deze trucks zelf te houden, blijven ook de mogelijkheden voor de toekomst open. Team De Rooy houdt niet op te bestaan.”