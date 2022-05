Premium Het beste van De Telegraaf

Novak Djokovic wil Rafael Nadal op zijn nummer zetten Hele tenniswereld in ban van ’vroege Roland Garros-finale’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Rafael Nadal en Novak Djokovic gaan de strijd met elkaar aan. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na negen dagen tennis op Roland Garros is het kaf van het koren gescheiden en staan de kwartfinales op punt van beginnen. Bij de vrouwen is het een slagveld geworden met veel onbekende namen bij de laatste acht. Bij de mannen staan bijna alle toppers nog kaarsrecht overeind en begint dinsdagavond om 20.45 uur ’de vroege finale’. Wint titelverdediger Novak Djokovic of dertienvoudig kampioen Rafael Nadal? Wie het weet, mag het zeggen.