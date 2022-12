Premium Het beste van De Telegraaf

’Aubergenius’ heeft vrijdag tegen ’MvG’ het minst te verliezen Van Duijvenbode over Dutch clash: ‘Druk ligt bij Van Gerwen, maar dat is het probleem’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Van Duijvenbode is uitzinnig na zijn zege op Ross Smith. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Dirk van Duijvenbode zwoegde, zwijnde en zegevierde tegen Ross Smith. En dat is maar goed ook. Want het wordt hem niet alleen zwaar gegund door het Nederlandse dartspubliek, maar er wacht nu ook een Nederlandse kraker waar je ‘u’ tegen zegt. Vrijdagavond is het statige Alexandra Palace het decor voor een koninklijk dartsaffiche tussen Aubergenius en Mighty Mike, Michael van Gerwen, voor een plek in de kwartfinale van het WK darts.