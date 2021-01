Na Griekspoor ook Haase naar tweede ronde kwalificatie Australian Open

Haase is afgezakt naar de 198e positie van de wereldranglijst. Zijn 20-jarige tegenstander is op dit moment de nummer 117 van de mondiale tennisladder. Haase stuit in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op Italiaan Gian Marco Moroni, die de Duitser Mischa Zverev klopte: 4-6 6-3 6-0.

Griekspoor

Eerder op maandag drong Tallon Griekspoor al door tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de eerste grandslam van het seizoen. Hij was in de eerste ronde te sterk voor de Australiër Harry Bourchier, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten. Het duel werd beslist in twee sets: 7-6 (6) 6-3.

Griekspoor is op plaats 155 de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen John-Patrick Smith, opnieuw een Australiër met een wildcard. Smith schakelde in de eerste ronde de als 25e geplaatste Italiaan Paolo Lorenzi uit.

De mannen werken hun kwalificatietoernooi af in Doha vanwege de strenge coronamaatregelen in Australië, waar op 8 februari in Melbourne de uitgestelde grandslam van start gaat.

Bij de vrouwen begon Lesley Pattinama-Kerkhove goed aan het kwalificatietoernooi voor de eerste grandslam van het seizoen. De Nederlands kampioene won in Dubai in de eerste ronde van de Japanse Kurumi Nara: 6-4 6-4. Richèl Hogenkamp verloor van de de Zwitserse Viktorija Golubic: 3-6 7-6 (6) 3-6. Indy de Vroome ging onderuit tegen de Amerikaanse Claire Liu in twee sets: 6-7 (5) 2-6.