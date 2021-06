Race tegen de klok voor Tom Dumoulin: ’Hij moet sterker worden’

Wielrennen

Caleb Ewan boekt in Ronde van België tweede ritzege op rij

De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft zijn tweede ritzege op een rij geboekt in de Ronde van België. De 26-jarige sprinter van Lotto Soudal was na een rit over 152,7 kilometer, met start en finish in Hamoir, oppermachtig in de sprint. Ewan, vorige maand winnaar van twee ritten in de Giro d'Ita...