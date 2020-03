Jonge Ajax-doelman na heldenrol: ’Prachtig dat dit uitkomt’

De 18-jarige Reiziger pakte drie penalty’s en schoot zelf de winnende strafschop erin. „Het is prachtig dat je wordt ingezet en dat waarvoor je wordt ingezet uitkomt”, vertelde de geboren Groninger. „Gisteren op de training pakte ik al een aantal penalty’s. Toen zei ik al tegen de trainer: ’Als je me nodig hebt, ik zit achter je.’ Ik pakte die bal en ik heb niet meer nagedacht. Hij zat wel in de goede hoek. ”

Dat Reiziger niet in de basis mocht beginnen, was wel even slikken voor de talentvolle goalie. „Het was natuurlijk een teleurstelling, maar dat hoort ook bij prof zijn. Dan moet je de knop omzetten. Je moet er voor je team staan.”

Ook Heitinga toonde zich na afloop verheugd over het glansrijke optreden van invallerdoelman. „Gisteren tijdens de training hebben we op penalty’s geoefend. Daan pakte gisteren bijna alle penalty’s. Ik heb met keeperstrainer Erik Heijblok contact gehad en met de technische staf. Toen besloten we het gewoon te doen. Dat brengt ook wat bij de tegenstander teweeg. Zo van: als je een keeper wisselt, moet die wel heel goed zijn.”