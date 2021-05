Scheur in hamstring Nadine Visser; Spelen wordt race tegen de klok

Sport

Dafne Schippers op 100 meter bij FBK Games

Dafne Schippers is terug in Hengelo. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter gaat bij de FBK Games op zondag 6 juni starten op de 100 meter. Schippers heeft goede herinneringen aan Hengelo. Het is immers de plek waar ze in 2015 voor het eerst in haar carrière onder de 11 seconden op de 100 met...