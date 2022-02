Halve finales KNVB Beker: AZ-Ajax en Go Ahead Eagles-PSV

Amsterdam - In de halve finale van de KNVB Beker zit een heuse Noord-Hollandse derby. AZ ontvangt titelhouder Ajax in de bekerstrijd. De andere finaleplek wordt vergeven in de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV.