Moreno Hofland: ’Verslagenheid in Polen’

„Er heerste verslagenheid in het peloton. Iedereen heeft het er natuurlijk over en in het begin als het nog niet echt koers is, denk je veel na over wat er een dag eerder is voorgevallen”, aldus Hofland die pas in slaap viel toen er hoopvolle berichten vanuit het kamp Jakobsen kwamen. „Je zit constant op internet te kijken of er al beter nieuws is over Fabio. Dat was rond een uur of elf het geval, toen ben ik pas gaan slapen.”

Bekijk ook: Rechtszaak dreigt voor Dylan Groenewegen

Hoewel er al jaren geklaagd wordt over de té snelle aankomst in Katowice en de gevaarlijke situatie die dat oplevert, is er geen signaal geweest dat de renners zouden staken. „Het is eigenlijk bizar, maar je gaat toch weer gewoon door alsof er niks gebeurd is. Maar het is natuurlijk vreselijk wat er een dag eerder is voorgevallen. Zo gaat het eigenlijk al jaren in het wielrennen, dat het de volgende dag ’gewoon’ weer koers is. Ja, als je er zo over nadenkt, is het eigenlijk te gek voor woorden.”