Judobondscoach Arens: ’Dit is de beste oplossing’

„Het lijkt me de beste optie”, zegt Arens. „Nu kunnen we in grote lijnen het voorbereidingstraject gaan volgen zoals we dat gewend zijn. Omdat we daarin niet zo veel hoeven te wijzigen, weten we wat ons te wachten staat en hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Dat is een voordeel.”

Onduidelijkheid

Onduidelijkheid is er nog wel over het kwalificatietraject. Arens: „Ik verwacht dat de internationale federatie daarover binnen twee weken duidelijkheid geeft. Mijn verwachting is dat ze daarmee tegen het eind van het jaar beginnen. Dan is het zeer waarschijnlijk dat het ook allemaal weer kan en kunnen we ons daarop richten.”

Eerder al wees de judobond in een aantal gewichtsklassen atleten aan die in beginsel zouden worden afgevaardigd. Dat ging om judoka’s die in hun klasse eigenlijk op dit moment duidelijk de beste waren in Nederland en van wie het voor de hand lag dat ze aan de internationale normen zouden gaan voldoen.

Geen zekerheid

Nu verandert de situatie, zegt Pascal Bakker, topsportcoördinator van de JBN. „Officieel heeft niemand zich gekwalificeerd, deze voordrachten waren officieus. Het kwalificatietraject liep dit jaar tot 31 mei en als onze judoka’s dan hoog genoeg op de ranking zouden staan was het goed. Nu komt er een nieuw traject. Zekerheid kunnen we niemand bieden.”

Bekijk ook: Olympische Spelen beginnen op 23 juli 2021

Het meest logische is, zegt ook Bakker, het hele kwalificatietraject een jaar op te schuiven. „Maar of dat lukt weten we niet. Als er zes, zeven maanden geen internationale wedstrijden zijn kan dat niet, omdat judoka’s ook de kans moeten krijgen zich goed voor te bereiden. We moeten daarom nog even afwachten.”