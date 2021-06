Hockeysters na 3-1 zege op België naar EK-finale

Het gastland beleefde tegen de Red Panthers een droomstart. Na vijf minuten zette Stella van Gils goed door over rechts, vond Maria Verschoor die op haar beurt Frédérique Matla haar zevende toernooitreffer liet noteren.

Verschoor ondergaat na het afhaken van Marijn Veen en de afwezige Lidewij Welten een opvallende transitie op het EK. De in korte tijd tot spits omgeturnde middenvelder voelt zich in de vijandelijke cirkel als een vis in het water.

De Belgische vrouwen wisten vooraf dat het een loodzware klus zou gaan worden om de finale te bereiken, maar hielden zich vast aan het vorige EK-duel met Nederland in 2019. Op het Wilrijkse Plein werd Oranje destijds knap in bedwang gehouden: 1-1.

Droog schot Albers

Het tweede kwart was amper een minuut onderweg, of de wedstrijd was beslist. Pien Dicke snoepte Hélène Brasseur de bal af en zette Laurien Leurink aan het werk. De speelster van SCHC vond Felice Albers, die zich knap ontdeed van Tiphaine Duquesne en keepster Elena Sotgiu met een droog schot kansloos liet: 2-0.

Vanaf dat moment speelde de ploeg van Raoul Ehren, die deze zomer Den Bosch definitief inwisselde voor het bondscoachschap van België, een verloren strijd. Nog nooit gaven de Nederlandse vrouwen onder Alyson Annan een marge van twee treffers uit handen.

Tweestrijd

Na de monsteroverwinning op Schotland liet Annan zich al ontvallen dat de big nightmare, het inkorten van haar olympische selectie, steeds dichterbij komt. De coach zal ook moeten beslissen wie van haar twee doelvrouwen in Tokio onder de lat mag staan: Anne Veenendaal of Josine Koning. De twee keepers krijgen niet veel te doen tijdens het EK, maar Koning moest in de 25e minuut zowaar in actie komen op een backhandschot van Judith Vandermeiren. Dat deed de Den Bosch-goalie beheerst en vol overtuiging.

Streep

Toch wisten de zuiderburen het nog even spannend te maken, toen Stephanie Vanden Borre de achterstand vanaf de stip halveerde, nadat Justine Rasir op haar stick was geslagen. Niet veel later was Ambre Ballenghien zelfs dichtbij de gelijkmaker, maar de Belgische sterspeelster miste bij de tweede paal op het moment dat het moest.

Bekijk ook: Hockeyster Lidewij Welten zet boel op stelten en gaat sowieso naar Tokio

Oranje zocht naar de bevrijding en vond die in de vorm van een strafcorner. Caia van Maasakker sleepte vanaf de kop van de cirkel met een streep in de linkerbovenhoek onberispelijk raak: 3-1. Oranje verdedigt de titel die het twee jaar geleden in Antwerpen ten koste van Duitsland veroverde (2-0). Een herhaling van die finale is mogelijk, aangezien de Duitse vrouwen later op de dag in de andere halve eindstrijd in actie komen tegen Spanje.