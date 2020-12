Spanning stijgt tot kookpunt in groep AZ na remise(s)

De ploeg van Arne Slot speelde in eigen huis knap gelijk tegen Napoli, de nummer vijf van de Serie A: 1-1. Al had had er tegen de Italianen meer ingezeten, aangezien aanvoerder Teun Koopmeiners een penalty miste.

Anderzijds was het gunstig dat het andere duel in Groep F, tussen Real Sociedad en Rijeka, enigszins verrassend in een gelijkspel eindigde: 2-2. Al namen de Kroaten, die donderdag het eerste punt van deze Europese campagne pakten, zelfs nog twee keer de leiding.

Door beide remises staat AZ nog steeds op gelijk hoogte met Sociedad. Allebei de ploegen hebben acht punten na vijf duels. AZ gaat volgende week op bezoek bij Rijeka. Bij een zege zijn de Alkmaarders zeker van Europees voetbal na de winterstop. Sociedad gaat op bezoek bij Napoli, dat op 10 punten staat.

Albert Gudmundsson

AZ begon het duel in het AFAS Stadion met Albert Gudmundsson als spits. De IJslander hield Myron Boadu, vorig seizoen nog clubtopscorer met 14 treffers, op de bank. Yukinari Sugawara verving de geblesseerde rechtsback Jonas Svensson.

Koploper Napoli begon met Hirving Lozano, die als PSV’er altijd scoorde tegen AZ, op de bank. De Mexicaan viel in de tweede helft, maar bleef droog staan.

Dries Mertens

Dries Mertens begon wel in de basis en was zes minuten na de aftrap trefzeker. Na een voorzet vanaf rechts stond de Belgische spits na een slimme loopactie helemaal vrij om de bal langs AZ-doelman Marco Bizot te tikken: 0-1.

Dries Mertens viert de 0-1. Ⓒ ANP

AZ stelde daar een schuiver van linksbuiten Zakaria Aboukhlal tegenover, maar Napoli-doelman David Ospina ging gestrekt en bracht redding op het schot van het talent uit de Alkmaarse jeugdopleiding.

Initiatief

Na rust zag Slot hoe zijn ploeg direct het initiatief nam. Het leidde in de 52e minuut tot een gigantische kans voor Calvin Stengs. De rechtsbuiten knalde een voorzet van linksback Owen Wijndal met zijn mindere rechterbeen echter hard over.

Zakaria Aboukhlal haalt uit. Ⓒ BSR Agency

Een minuut later kon AZ alsnog juichen. Bruno Martins Indi was alert en werkte de gelijkmaker binnen na een harde volley van Koopmeiners uit een corner. Direct barstte rondom het stadion een door supporters geïnitieerde vuurwerkshow los.

Penalty

Het feestje was zes minuten later compleet geweest als Koopmeiners vanaf de stip de 2-1 had gemaakt, maar de aanvoerder zag zijn inzet door Ospina worden gekeerd. Scheidsrechter Ruddy Buquet had voor een penalty gefloten nadat Aboukhlal onreglementair was gestuit na een heerlijke steekbal van international Wijndal, die weer veelvuldig opstoomde langs de linkerkant van het veld.

Teun Koopmeiners ziet hoe zijn penalty word gekeerd. Ⓒ ANP

De misser vanaf elf meter bleek het einde van het Alkmaarse momentum. Napoli kreeg een kwartier voor tijd een mogelijkheid om weer op voorsprong te komen, maar Andrea Petagna verprutste een grote kopkans, waarbij het centrale duo van AZ er - net als bij de 0-1 - opnieuw niet lekker uitzag. De Italiaanse spits zag vijf minuten voor tijd tot zijn afgrijzen nog een schotje vlak langs de paal rollen, waardoor het 1-1 bleef in Alkmaar.

AZ wacht komende zondag een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.