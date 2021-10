Tour de France 2022: Alpe d’Huez en kasseienrit op het menu

Zoals al geruime tijd duidelijk was, start de ronde op vrijdag in Denemarken met een tijdrit van dertien kilometer. Daarna volgen er nog twee etappes in lijn in het land, alvorens de karavaan op de vrije maandag naar Frankrijk reist.

In het thuisland van de ronde springt als eerste de vijfde rit in het oog. Daarin liggen namelijk de nodige kasseistroken met aankomst vlakbij het beruchte Bos van Wallers-Arenberg dat een van de zwaarste stroken in Parijs-Roubaix is.

De andere in het oog springende ritten zijn die met aankomst op La Planche de Belles Filles (etappe 7), Châtel Les Portes du Soleil (9), Megève (10), Col du Granon (11), Alpe d’Huez (12), Peyragudes (17) en Hautacam (18). De dag voor de gebruikelijke slotrit in Parijs is er nog een tijdrit van veertig kilometer.

De Alpe d’Huez maakte in 2018 voor het laatst deel uit van het parcours. Toen kwam Tom Dumoulin als tweede boven. Hij moest de zege laten aan de Brit Geraint Thomas. De Alpe d’Huez wordt bij Touretappes doorgaans bevolkt door vele Nederlandse wielerliefhebbers. Acht keer won een Nederlandse renner op de berg. Gert-Jan Theunisse was in 1989 de laatste. In de aanloop naar de Alpe d’Huez moeten de renners op ’Quatorze Juillet’ ook de Galibier (2642 meter) en de Col de la Croix-de-Fer (2067 meter) over. De finish ligt na 166 kilometer op de Alpe d’Huez. Het is de etappe met de meeste hoogtemeters.

Tour de Femmes

Ook werd het parcours voor de eerste Tour de Femmes onthuld. Deze achtdaagse is de opvolger van La Course. Deze centreert zich in het noordoosten van het land met als bergketen de Vogezen. De ronde begint in Parijs en eindigt met een etappe naar de top van La Planche de Belles Filles.

Opvallend is dat er geen tijdrit in zit. Wel is er een etappe, waar er delen onverhard zijn. Tijdens de vierde rit naar Bar-sur-Aube zijn er vier stroken, waarop er geen asfalt ligt. Drie van deze lopen ook nog behoorlijk omhoog.