Nouchka Fontijn & Abdul Fkiri: onafscheidelijk binnen én buiten de ring

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Nouchka Fontijn werkt succesvol samen met haar vriend en coach Abdul Fkiri. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Toen Nouchka Fontijn veertien jaar geleden haar eerste bokstraining kreeg van Abdul Fkiri, sloeg de vonk snel over. Niet veel later waren ze een stel. De 33-jarige Schiedamse is inmiddels een boksster van formaat en Fkiri fungeert nog steeds als haar trainer én levensgezel. In Tokio zijn ze bezig aan hun tweede Olympische Spelen samen. Vrijdag wacht voor Fontijn de halve finale in de klasse tot 75 kilogram, tegen haar rivale Lauren Price uit Wales.