Tweede tijd Max Verstappen in eerste training in Austin

Sainz noteerde op het Circuit of the Americas een snelste rondetijd van 1.36,857. Verstappen was ruim twee tienden van een seconde langzamer, gevolgd door Lewis Hamilton en Lance Stroll.

Vlekkeloos verliep de sessie van Verstappen niet. In de slotfase klaagde hij over een gebrek aan de voorkant van zijn RB18, met name in de langzame bochten.

Giovinazzi voor Magnussen

Antonio Giovinazzi stapte bij Haas in, om de eerste training Kevin Magnussen te vervangen. Het werd geen succes. De Italiaan crashte al snel, beschadigde de koppeling en kon niet meer in actie komen.

Giovinazzi is gezien zijn ervaring in de Formule 1 geen rookie, jonge coureurs die elk team twee keer per seizoen een kans moet geven tijdens een training. In Austin stapte Alex Palou in bij McLaren, Robert Shwartzman bij Ferrari, Logan Sargeant bij Williams en Theo Pouchaire bij Alfa Romeo.

Sargeant wordt vermoedelijk dit weekeinde aangekondigd als tweede coureur naast Alex Albon bij Williams in 2023. De Amerikaan moet tijdens de laatste Formule 2-race van dit seizoen nog wel zijn benodigde superlicentie bij elkaar rijden.