Opponente Kiki Bertens voelt zich in de maling genomen: ’Gefeliciteerd hoor, als je het zo wil doen’

Errani liet een matchpoint onbenut en verloor na drie uur. „Ja, ik hoorde dat ze met een rolstoel van de baan af moest, maar ze liep al weer in de kleedkamer en het restaurant alsof er niks aan de hand was. Gefeliciteerd hoor, als je het zo wil doen, okay. Maar het maakt me wel kwaad.”

Errani, die dramatisch slecht serveerde en soms zelfde vluchtte naar een onderhandse opslag, vond dat allemaal niet zo bijzonder. „Ik worstel al een paar jaar met mijn service en sla hem wel vaker onderhands. Het wisselt nogal, maar sommige dagen gaat het echt heel slecht.”

De Italiaanse is niet bang voor een sanctie omdat ze hard krachttermen de wereld in slingerde voordat ze de baan verliet. „Dat was niks bijzonders. Dat soort dingen roepen we altijd in Italië als we kwaad zijn. Hoezo een sanctie? De wedstrijd was al afgelopen.”

Kiki Bertens ging per rolstoel van de baan af. Ⓒ ANP/HH

