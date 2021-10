Gewapende overval op ploegmaat Mathieu van der Poel: ’Ze haalden een machete tevoorschijn’

„Ik wist meteen dat ze op mijn fiets uit waren en begon na te denken over wat ik kon doen”, vertelt hij op Instagram. „Ik keerde om en sprintte richting een café, 500 meter verderop. Toen reden ze me met 60 kilometer per uur aan. Ik viel om en ook één van de motoren verloor de controle.”

Richardson probeerde zijn fiets nog vast te houden, maar toen er een tweede motor kwam wist hij dat hij geen kans meer maakte. „Die sleepte me met mijn fiets 100 meter verder, waarna ze een machete van 15 inch tevoorschijn haalden. Op dat moment wist ik dat het beter was om mijn fiets los te laten.”

Richardson stelt dat dit soort overvallen vaker in Londen voorkomen en waarschuwt zijn volgers. „Wees alstublieft voorzichtig in de omgeving en weet dat dit in sommige delen van de stad steeds meer gebeurt. De politie heeft achteraf een rapport opgemaakt en dit aangemerkt als een gewapende overval. Ik hoop dat ze de criminelen vinden.”

Met een bebloede knie, wat schaaf- en snijwonden en een gekneusde heup is Richardson er met de schrik van af gekomen. „Morgen komt een nieuwe dag. Gelukkig was mijn vrouw er om mij op te pikken.”