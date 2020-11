Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Alle ogen zullen bij de Grand Slam of Darts min of meer weer gericht zijn op Michael van Gerwen. Kan hij de negatieve spiraal eindelijk doorbreken? „Ik heb in de laatste weken grote stappen gemaakt”, vindt Van Gerwen. „Ik kijk dan ook weer met een positiever gevoel naar mijn eigen spel.”