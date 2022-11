Verheydt en Kishna willen weg bij ADO Den Haag vanwege ’leugens’

De twee toonaangevende spelers uit de selectie van trainer Dirk Kuyt zijn naar eigen zeggen klaar met het beleid. Verheydt en Kishna betichten de directie van het verspreiden van leugens.

„Wij trekken hier onze grens. Liever staand dood dan levend op de knieën”, zeggen Verheydt en Kishna tegen Omroep West. „Onder deze omstandigheden willen wij de club verlaten.”

"Wij herkennen ons cluppie niet meer terug"

ADO liep vorig seizoen net een terugkeer naar de Eredivisie mis. Met oud-international Kuyt als trainer beleeft de ploeg uit Den Haag nu een teleurstellend seizoen. ADO won slechts vier van de vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en staat op de zestiende plaats, terwijl promotie naar het hoogste niveau de doelstelling is. Afgelopen week besloot technisch manager Daryl Janmaat al na vijf maanden zijn functie neer te leggen, uit onvrede over de gang van zaken bij ADO.

Ricardo Kishna Ⓒ ANP/HH

Algemeen directeur Edwin Reijntjes zei maandag dat Kuyt voorlopig het vertrouwen blijft houden. „De bal ligt bij de staf en de spelers.” Dat viel verkeerd bij de Hagenaars Verheydt en Kishna. „Wij zijn al aan de club verbonden sinds wij een jaar of vier zijn. Wij kunnen ons totaal niet vinden in het beleid en het statement dat maandagochtend door de directeur is medegedeeld. Wij herkennen ons cluppie niet meer terug.”

Verheydt haalt uit

Verheydt (30) was vorig seizoen de topscorer van ADO met dertig doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks interesse van heel wat (buitenlandse) clubs besloot hij afgelopen zomer zijn contract in Den Haag te verlengen tot de zomer van 2025. Kishna (27) vertrok na het afgelopen seizoen, maar ondertekende eind september toch weer een contract bij ADO. „Wij zullen altijd alles voor deze club geven in en buiten het veld. Maar het constant verspreiden van leugens, het gebrek aan respect richting de spelersgroep en het valse spel met het tegen elkaar opzetten binnen de organisatie is ons te veel geworden. Onze club is niet meer gezond en dat zal moeten veranderen.”

ADO speelt woensdagavond in eigen stadion tegen Roda JC.

