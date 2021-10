Adviespanel spelregelcommissie IFAB: 5 wissels permanent maken

Deze aanbeveling zal tijdens een vergadering van IFAB op 25 november worden besproken, waarna tijdens de algemene jaarvergadering van IFAB in Zürich (4-5 maart) naar verwachting een definitieve beslissing genomen wordt.

De uitbreiding van drie naar vijf wissels werd in mei 2020 ingevoerd vanwege de coronapandemie. Trainers konden daardoor hun spelers wat meer ontlasten in de drukke voetbalmaanden. In principe zou de tijdelijke regel eind december 2022, na het WK in Qatar, worden ingetrokken.

Op verzoek van meerdere confederaties, bonden, competities en andere betrokken partijen wordt de optie van vijf wissels waarschijnlijk nu officieel in de spelregels opgenomen. Het aantal wisselmomenten blijft daarbij gelijk: maximaal drie tijdens de wedstrijd, en ook tijdens de rust.