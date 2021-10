Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Dan loop je achter de feiten aan’

Ajax kreeg in de eerste 10 minuten via David Neres en Sébastien Haller twee kansen. „Die moeten binnen, op ons niveau. Dan loopt zo’n wedstrijd heel anders”, zei Ten Hag. „Ook in het vervolg van de eerste helft was het tempo te laag. Dan loop je tegen schade aan.”

Ten Hag had ook complimenten voor zijn oude werkgever. „FC Utrecht stond hartstikke goed, compact. Maar het is aan ons om ruimte te creëren. Onze creatievelingen hadden het net niet helemaal. Dit is bitter, dit komt aan. Dit soort tikken krijg je gedurende het seizoen. We zullen een andere mentaliteit aan de dag moeten leggen.”

Bekijk ook: FC Utrecht stunt met overwinning op Ajax

Timber: ’Het was gewoon niet best’

Jurriën Timber vond dat Ajax de nederlaag aan zichzelf te wijten had. „Het tempo was te laag, er was weinig beweging”, zei de verdediger tegen ESPN. „We hebben niet heel veel gecreëerd, het was gewoon niet best.”

„Het was geen leuk sfeertje na afloop, door de trainer wordt er dan wel wat gezegd.” Quinten Timber, het broertje van Jurriën die inviel bij FC Utrecht, had meer reden tot lachen. „Gelukkig ga ik morgen naar het Nederlands elftal, dan hoor ik hem even niet”, aldus Jurriën.

Middenvelder Davy Klaassen deelde de mening van zijn ploeggenoot over het spel van Ajax. „We waren niet top vandaag. FC Utrecht probeerde ons spel te ontregelen, maar ze probeerden zelf ook nog wel wat. Ze hebben het goed gedaan, maar ik vind dat wij gewoon van Utrecht moeten winnen.”

Klaassen is, nadat hij is teruggekeerd van een blessure, zijn plek op het middenveld kwijtgeraakt aan Steven Berghuis. „Ik wil gewoon spelen, dat is duidelijk denk ik. Ik vind Steven een hele goede speler en jongen, maar iedereen wil spelen.”