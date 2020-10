Mathieu van der Poel zegt deelname aan zeker zes veldritten toe

Het gaat om vier crossen in de Trofee in december en januari. Van der Poel rijdt ook nog twee andere crossen die Golazo organiseert in die periode.

De renner van Fenix-Alpecin start in de de Scheldecross in Antwerpen, op 12 december de derde wedstrijd van de Trofee. Hij doet vervolgens ook mee aan de drie daaropvolgende wedstrijden in dat circuit; de Azencross in Loenhout (29 december), de GP Sven Nys in Baal (1 januari) en de Flandriencross in Hamme (23 januari). De vier overige wedstrijden van de Trofee Veldrijden vallen buiten de periode waarin Van der Poel in het veldrijden uitkomt.

Tussendoor verschijnt Van der Poel ook op de wereldbekerwedstrijd in Namen (20 december) en de Ethias Cross in Bredene (30 december).

Van der Poel kijkt er naar uit: „Ik ben op de eerste plaats blij dat deze wedstrijden doorgaan ondanks de huidige situatie met betrekking tot corona. Mijn veldseizoen begint zo ook vorm te krijgen. Ik wil in de maanden december en januari zoveel mogelijk crossen. Dit zijn zes mooie crossen, allemaal vaste waardes op de kalender die in het verleden altijd voor spektakel hebben gezorgd. Uiteraard blijft het niet bij deze zes, binnenkort zullen we nog extra wedstrijden bekendmaken.”