Geplaatste Oranje-hockeyers moeten op tellen passen

De Nederlanse hockeyers druipen af. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Het Nederlands hockey-elftal heeft zich in Tokio geplaatst voor de kwartfinales van de Olympische Spelen, maar van harte gaat het tot dusver allemaal nog niet bij de ploeg van de na dit toernooi afzwaaiende bondscoach Max Caldas. Tegen Groot-Brittannië lonkte in het Oi Stadium donderdag een degelijke zege op, maar in het laatste kwart werd een zorgvuldig opgebouwde voorsprong binnen acht minuten om zeep geholpen: 2-2.