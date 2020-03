Sharon van Rouwendaal traint in opblaasbaar zwembadje

Een klein opblaasbaar zwembad van een metertje of twee in de tuin volstaat. Vastgeknopt aan een stevig touw lukt het Van Rouwendaal, regerend olympisch kampioene op de 10 kilometer, aardig om te blijven zwemmen. Overigens wel steeds op dezelfde plek in het plastic pierenbadje.

Er is één nadeel volgens Van Rouwendaal: „Ik houd het maar 45 minuten vol, omdat het water erg koud is...”

Bekijk hier de beelden van Van Rouwendaal in het minuscule zwembad: https://www.instagram.com/p/B-SHZ8QIgZH/

Eerder baarde turnster Sanne Wevers opzien door een 5 meter lange evenwichtsbalk in haar huis in Oldenzaal te laten plaatsen om te kunnen blijven trainen.