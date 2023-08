Italiaanse politie arresteert truckchauffeur voor dodelijk ongeval Davide Rebellin

De verdachte chauffeur werd aangehouden nadat hij via de Brennerpas Italië was binnengereden. De politie heeft zijn identiteit uiteindelijk kunnen achterhalen met dank aan camera's die in de buurt van het ongeval stonden. Volgens de Italiaanse justitie heeft hij zijn truck na het ongeval schoongemaakt, in een poging zoveel mogelijk sporen uit te wissen.

Rebellin nam vorig jaar oktober na de Giro del Veneto pas op 51-jarige leeftijd afscheid van een lange wielercarrière. Een maand later overleed de Italiaan nadat hij tijdens een trainingsrit door een vrachtwagen was aangereden. De chauffeur van de truck reed door. Rebellin was op slag dood.

Rebellin maakte al sinds de jaren negentig deel uit van het profpeloton. Hij bouwde een flinke erelijst op, met name in eendagskoersen. Zo won hij drie keer de Waalse Pijl, de Clásica San Sebastián en in 2004 schreef hij zowel de Amstel Gold Race als Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Op de Olympische Spelen van Beijing 2008 pakte Rebellin zilver in de wegwedstrijd, maar hij moest die medaille inleveren nadat hij was betrapt op gebruik van de epovariant cera.

Rebellin maakte na een schorsing in 2011 zijn rentree in het peloton, maar grote koersen won hij niet meer. De Italiaan reed daarna nog vele jaren voor continentale ploegen. In totaal was hij 31 jaar actief als profwielrenner.