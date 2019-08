Benjamins van PSV verslaan oudjes Apollon

PSV gaat komende week in een zetel naar Cyprus, op weg naar de groepsfase van de Europa League. Een ruime 3-0 thuisoverwinning is bijzonder in het huidige seizoen van PSV. Dat is eigenlijk zo ongewoon, dat voor de zekerheid de net van Galatasaray overgenomen Kostas Mitroglou (31) al op de bank zat. De geslepen goalgetter was uren eerder geland op Eindhoven Airport, dezelfde dag nog medisch gekeurd, nog niet eens gepresenteerd aan de pers, maar nu al was hij de troef van Mark van Bommel, wanneer het tegen het einde van het duel goals gevraagd werden. Hij maakte tien minuten voor tijd zelfs zijn debuut.

Mitroglou mocht meteen al invallen bij PSV. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat Mitroglou al op de bank zat, zegt alles over de (on)mogelijkheden die Van Bommel met zijn selectie had in de huidige situatie. Hij was de enige (!) aanvaller die de coach op de bank had zitten om iets te kunnen forceren door de afwezigheid van Hirving Lozano (naar Napoli), Sam Lammers, Gaston Pereiro (beiden lang geblesseerd) en Bruma (niet fit). Maar juist de benjamins Ihattaren en Gakpo, die door de afwezigheid van het viertal kansen krijgen, maakten het verschil.

Ⓒ BSR Agency

Voor de man van de eerste assist, zat bondscoach Ronald Koeman met speciale interesse op de tribune. Donyell Malen is op weg naar zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal. De spits van PSV kwam in de eerste helft nog nauwelijks in het stuk voor, maar Koeman kent de kwaliteiten van de moderne nummer negen al veel langer dan vandaag.Met momenten was opnieuw te zien dat Malen een spits is die uitstekend in de diepte en in de bal kan spelen. Hij is niet de grootste, maar heel balvast (op een minuutje voor rust na gisteravond). Malen weet zijn snelheid te benutten in de ruimtes achter de verdediging en heeft het technisch vermogen om in een druk strafschopgebied openingen voor zichzelf en anderen te creëren. Het was niet eens altijd nodig tegen de ploeg uit Cyprus, die normaal gesproken al door PSV geëlimineerd is.

Ⓒ BSR Agency