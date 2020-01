Ook drama voor kinderen Sjinkie: ’Leeft pappa nog wel?’

Sjinkie Knegt met zijn vrouw Fenna en de kinderen Myrthe en Melle die het eerste exemplaar van het kinderboek ’Saar en Siem’ overhandigen aan Jan Kees Zuiker en Sonja Scholten van Brandwonden Centrum Groningen. Ⓒ ANP

GRONINGEN - Ze verontschuldigde zich volstrekt overbodig. Iedereen van de aanwezigen werd bij de keel gegrepen toen vriendin Fenna in een heftige scene schetste hoe ze Sjinkie Knegt schreeuwend om hulp in de huiskamer vond. In het Martini-ziekenhuis, waar de shorttracker revalideerde, werd exact een jaar na dato stilgestaan bij het vreselijke drama. Tevens werd het kinderboek ’Siem en Saar – Als ons huisje breekt’ en de Sjinkie Foundation gelanceerd.