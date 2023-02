Nieuwe bondscoach heeft Ramos niet meer nodig: verdediger stopt als international

Ramos, die jarenlang grote successen vierde bij Real Madrid, werd in 2010 wereldkampioen met Spanje. In de finale van het WK in Zuid-Afrika versloeg het land destijds het Nederlands elftal. Europese titels waren er voor Ramos en Spanje in 2008 en 2012.

„De tijd is gekomen om afscheid te nemen van mijn geliefde nationale ploeg”, zei Ramos. „Vanochtend kreeg ik een telefoontje van de nieuwe trainer, die zei dat hij niet meer op mij rekent. Dit ongeacht het niveau dat ik haal of nog ga halen. Ik had me een ander afscheid voorgesteld, maar het is niet anders. De reis is voorbij, helaas.”

Ramos speelde 180 interlands. Hij ontbrak al op het WK, eind vorig jaar in Qatar.