Abdi Nageeye stunt en wint marathon van Rotterdam

Door onze Telesportredactie

Abdi Nageeye (nummer 9) in actie. Ⓒ ANP/HH

Abdi Nageeye heeft voor een stunt gezorgd door de marathon van Rotterdam te winnen. De winnaar van olympisch zilver snelde in een nieuw Nederlands record naar de overwinning: 2.04,55. Hij dook daarmee ruim onder de 2.06.17 die hij drie jaar geleden in Rotterdam liep en is de eerste Nederlander die de klassieker in Rotterdam op zijn naam schrijft.