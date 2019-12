Wiegman krijgt opslag, maar verdient niet zoveel als Koeman

De trainster is er zelf echter niet mee bezig. „Ik voel vooral veel waardering en daar ben ik tevreden mee. Al denk ik wel dat het verschil wat kleiner is geworden.”

Of Wiegman ooit nog terecht komt in het mannenvoetbal, zoals vaak wordt geopperd, liet ze in het midden. „Ik ben geen planner, maar weet wel wat ik wil en dat is werken met ambitieuze mensen. Als mijn contract in 2021 afloopt, zie ik het wel weer. Ik hoef niet per se de eerste vrouw in het mannenvoetbal te worden, maar als de situatie zich voordoet, kan ik er al tijd naar kijken.”