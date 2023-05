Ajax wint spookduel bij FC Groningen: 2-3

Met de zwarte strepen voor de Tonny van Leeuwen-tribune als stille getuige van de vanwege vuurwerk gestaakte wedstrijd van zondag en de stadionklok op 8 minuut 52, werd het duel dinsdagmiddag hervat met een vrije trap voor Ajax. En binnen acht seconden kreeg Steven Bergwijn in de lege Euroborg de kans op de 0-1. Zijn inzet werd gestopt door Peter Leeuwenburgh.

De openingstreffer voor de aanvankelijk veel sterkere Amsterdammers viel in de achttiende minuut alsnog, nadat Laros Duarte in het strafschopgebied een lompe overtreding op Owen Wijndal maakte. Vanaf de penaltystip wist Dusan Tadic te scoren. Wat Heitinga zijn ploeg moest verwijten, was dat het veldoverwicht niet in veel meer treffers werd uitgedrukt en Ajax ook nog eens de scherpte verloor.

De spelers of FC Groningen vieren de verraasende gelijkmaker tegen Ajax: 1-1. Ⓒ ANP

Toch was de gelijkmaker uit Amsterdams perspectief volkomen onnodig. Mohammed Kudus hielp een grote kans om zeep en in de Groningse tegenstoot stond Wijndal te slapen. De 1-1 van invaller Florian Kruger was sneu voor de linksback van Ajax, die verder juist een prima wedstrijd speelde.

In het tweede bedrijf zakte heel Ajax aanvankelijk door de ondergrens, maar was de grootste kans voor Jorrel Hato. Zijn inzet werd van de lijn gehaald. Een bevlieging van Kudus gaf Ajax alsnog een voorschot op de zege. Brobbey scoorde van dichtbij (1-2). Nadat Timber uit een afgemeten vrije trap van Tadic de 1-3 maakte, was het duel gespeeld. Om derde te worden en zich ten koste van AZ op eigen kracht te verzekeren van Europa League-voetbal moet Ajax uit de laatste twee wedstrijden (FC Utrecht-thuis en FC Twente-uit) vier punten halen.

Bekijk ook: KNVB houdt vast aan regels voor stilleggen duels