Van Gerwen: ’Ik vind het best lastig’

„Dat is een lange tijd en vind ik best lastig. Ik merk ook dat ik er steeds meer van baal.”

De laatste officiële partij die Van Gerwen speelde, was op zondag 15 maart bij een vloertoernooi in Barnsley. Mighty Mike was juist weer lekker op dreef getuige zijn eindzege in diezelfde maand bij het majortoernooi UK Open. „Ik ben heel competitief ingesteld en wil erg graag toernooien spelen. Maar dat kan nu eenmaal niet. Je kunt dingen niet forceren. Meerdere mensen zitten in hetzelfde schuitje.”

Op de kalender staan voor de maand juli voorlopig vier events gepland. Afhankelijk van de reismogelijkheden van darters en de verdere ontwikkeling van het coronavirus zal de PDC telkens nieuwe knopen moeten doorhakken. „Ze zullen straks wel ProTour-wedstrijden willen spelen. Zodra ze een kans zien, zullen ze het zeker niet nalaten om die te pakken. Maar het is allemaal afwachten.”

