Juventus niet langs Nantes, Frimpong levert bijdrage aan prachtige goal

Lang leek er niks aan de hand voor de Italianen, die binnen het kwartier op voorsprong waren gekomen via Dusan Vlahovic. Op het uur ging het echter fout, toen Ludovic Blas voor de gelijkmaker tekende. Het was het enige schot op doel van de Fransen, maar het was genoeg om ervoor te zorgen dat er na een van de twee duels nog niks beslist is.

Monaco wint bij Leverkusen

Het meest spectaculaire duel van de avond was Bayer Leverkusen - AS Monaco. De Fransen wonnen met 2-3, al mogen ze daar Leverkusen-doelman Lukas Hradecky dankbaar voor zijn. De Fin maakte in de eerste helft de 0-1 na een kapitale blunder en tikte de bal in zijn eigen goal.

Leverkusen kwam nog wel terug via een Moussa Diaby, die knap afrondde na een prachtige aanval, waarbij Jeremie Frimpong de assist verzorgde. De rechtsback was de enige Nederlander die binnen de lijn kwam. Hij zat echter al op de bank toen Axel Disasi in blessuretijd voor de winnende treffer tekende.

Uitslagen heenwedstrijden tussenronde

Europa League

Ajax - Union Berlin 0-0

- Union Berlin 0-0 Sevilla - PSV 3-0

3-0 Barcelona - Manchester United 2-2

Shakhtar Donetsk - Stade Rennes 2-1

Bayer Leverkusen - AC Monaco 2-3

Juventus - Nantes 1-1

Sporting CP - FC Midtjylland 1-1

Bekijk ook: PSV heeft wonder nodig na overval Sevilla

Bekijk ook: Ajax kan thuis geen vuist maken tegen Union Berlin

Conference League

Bodo/Glimt - Lech Poznan 0-0

Qarabag FK - AA Gent 1-0

SC Braga - Fiorentina

Trabzonspor - FC Basel 1-0

AEK Larnaca - SC Dnipro-1

FC Sheriff - Partizan Belgrado 0-1

SS Lazio - CFR Cluj 1-0

Ludogorets Razgrad - RSC Anderlecht 1-0